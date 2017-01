L’Est-du-Québec retient son souffle

Les conditions météorologiques se sont détériorées au cours des dernières heures dans l'Est-du-Québec.

Des accumulations de plusieurs centimètres de neige accompagnées de forts vents sur la Gaspésie et la Côte-Nord ont rendu les conditions routières difficiles dans certains secteurs.

Un avertissement de neige est toujours en vigueur pour Rimouski, Mont-Joli, Matane, Sainte-Anne-des-Monts, Amqui et la vallée de la Matapédia.

Malgré une chaussée enneigée, de la poudrerie et des lames de neige dans certains endroits, la Sûreté du Québec ne recense aucune collision mortelle.

Seules quelques sorties de routes et collisions sans dommage matériel important ont été rapportées.

Les équipes de déneigement de Rimouski étaient à pied d’œuvre très tôt mercredi matin.

«C’est une tempête qui est un petit peu moins forte que prévu, on s’attendait à une tempête semblable à ce qu’on a connu le 30 et 31 décembre. On avait donc les effectifs prêts à répondre à quelque chose de plus fort que ça », affirme François Pageau, président de la compagnie de déneigement Banville & Coulombe.

Onde de tempête sur la Côte-Nord

Sur la Côte-Nord, Les Escoumins, Forestville, Baie-Comeau, Sept-Îles et Port-Cartier sont toujours sous avertissements de tempête hivernale. La persistance des vents forts générera de fortes vagues et risque de provoquer un déferlement de vagues le long de la côte, principalement en fin d'après-midi.

L'avertissement d'érosion côtière touche également les secteurs de Sainte-Anne-des-Monts, Grande-Vallée et Gaspé.

Les conditions météorologiques causent évidemment des perturbations dans le transport. La Société des traversiers du Québec a annoncé la suspension des activités de la traverse entre l’Île-d'Entrée et Cap-aux-Meules jusqu'à nouvel ordre.

La traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout informe également ses voyageurs que le départ de 14 heures du F.-A.-Gauthier se fera à partir de Matane, mais le navire sera dirigé vers Baie-Comeau au lieu de Godbout.

La traverse Tadoussac/Baie-SC les départs aux 40 minutes jusqu'à nouvel ordre.

Air Canada a aussi suspendu son vol de 10h40 entre Montréal et Baie-Comeau.

Tous les départs des autobus d'Orléans Express sont également sous condition, en raison du cocktail météo sur la province