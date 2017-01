Son sourire cache un rare trouble neurologique

Un petit bonhomme sur quatre pattes aux grands yeux scintillants et au rire contagieux se déplace énergiquement dans la pièce. Difficile de se douter que derrière cette joie débordante qui envahit le jeune Anthony Côté se cache le syndrome peu connu d’Angelman, maladie orpheline caractérisée par une déficience intellectuelle sévère.

Il aura fallu plus d’un an pour que Jean-Philippe Côté et Valérie Gagnon obtiennent une explication au retard de développement que présentait leur petit. Du haut de ses trois ans, Anthony Côté est l’enfant sur 15 000 atteint du syndrome d’Angelman.

