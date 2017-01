Un homme ligoté et torturé en direct sur Facebook

Attention: le contenu de la vidéo ci-dessus pourrait choquer certaines personnes. Nous préférons vous en avertir.

Les policiers de Chicago enquêtent sur une vidéo diffusée en direct montrant jeune homme ligoté et bâillonné avec du ruban adhésif et en train de se faire torturer.

Deux hommes et deux femmes ont été arrêtés et sont présentement détenus en lien avec cette affaire, a indiqué la chaîne CBS. La vidéo en question aurait été tournée mardi dans le quartier West Side.

Dans la séquence, on peut voir la victime être brûlée avec les cendres d’une cigarette, en plus d’être frappée à plusieurs reprises. À un certain moment, ses ravisseurs lui coupent également les cheveux avec un couteau jusqu’à ce que sa tête saigne, alors que des rires sont entendus en arrière-plan. «Fu** Donald Trump! s’exclame aussi l’un des suspects. Fu** les Blancs!»

La victime, dont l’âge n’a pas été dévoilé, a été localisée par hasard alors qu’elle marchait dans la rue par des patrouilleurs de la police de Chicago. L’homme était «désorienté» et en état de choc selon les agents et il été transporté à l’hôpital pour être soigné de ses blessures. Ce n’est que plus tard que les enquêteurs ont établi un lien entre cette découverte et la vidéo qui avait été publiée sur les réseaux sociaux.

D’après la chaîne CBS, la victime est une personne handicapée dont la disparition avait déjà été signalée.