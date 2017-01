Un nouvel organe découvert à l’intérieur du corps humain

Un nouvel organe a été découvert à l’intérieur du corps humain. Le mésentère, qui fait partie du système digestif n’est pourtant pas apparu du jour au lendemain.

L’organe fait partie du péritoine qui relie l’intestin à la cavité abdominale. Les scientifiques croyaient auparavant que le mésentère n’était qu’un amas de tissus intégré au système digestif. Il n’en est rien.

Les chercheurs ont constaté qu’il était, dans les faits, un organe à part entière.

Bien que sa fonction exacte ne soit pas définie, cette découverte «ouvre la voie à une toute nouvelle ère dans la science», selon J. Calvin Coffey, du University Hospital Limerick, le premier chercheur à avoir fait la découverte.

«Nous avons maintenant établi l’anatomie et la structure. La prochaine étape consiste à en trouver la fonction, et nous pourrons l’identifier lorsque nous lui trouverons une maladie», rapporte The Independant.

La recherche a d’abord été publiée dans la revue médicale The Lancet.

À la suite de cette reclassification, les étudiants en médecine apprennent maintenant lors de leurs études que le mésentère est un organe bien distinct.

Le livre médical anatomique le plus reconnu au monde, Gray’s Anatomy, a été mis à jour avec cette nouvelle définition, indique The Independant.

L'organe est un double pli du péritoine, la paroi de la cavité abdominale, qui maintient notre intestin à la paroi de notre abdomen.

Il a été décrit pour la première fois par Léonard de Vinci en 1508, mais il a été ignoré tout au long des siècles, jusqu'à maintenant.

Avec cette nouvelle découverte, le corps humain comporte officiellement 79 organes.

Le cœur, le cerveau, le foie, les reins, les poumons sont les organes vitaux, mais il en existe 74 autres, désormais!