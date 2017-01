Une 11e offense pour un multirécidiviste de l’alcool au volant

À Saguenay, un homme arrêté avec un taux d'alcool trois fois supérieur à la limite permise, le 1er janvier, semble définitivement incorrigible.

Michel Girard a accumulé 10 antécédents de conduite avec les facultés affaiblies depuis 1993.

Lors de sa dernière condamnation en 2011, il avait écopé d'une peine de 47 mois d'emprisonnement et d'une interdiction de conduire à perpétuité.

Le multirécidiviste de 48 ans a comparu mercredi matin, au palais de justice de Saguenay, pour faire face à deux nouvelles accusations de conduite avec les capacités affaiblies.

Le 1er janvier dernier, les policiers de Saguenay ont procédé à son arrestation à son domicile après qu'un citoyen eut dénoncé son comportement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) détient aussi la preuve que Girard aurait conduit une première fois sous l'effet de l'alcool plus tôt dans la journée, ce qui explique la seconde accusation.

«J'ai des déclarations de témoins qui me confirment ce fait, a précisé la procureure au dossier, Me Marie-Josée Hamelin-Gagnon. C'est certain que s'il est condamné, ça risque d'être une peine d'emprisonnement encore une fois.»

On reproche aussi à Michel Girard d'avoir conduit un véhicule à moteur alors qu'il lui était interdit de le faire.

«On va faire des démarches pour trouver une thérapie sérieuse, fermée de six mois pour qu'il puisse régler ses problèmes d'alcool», a indiqué son avocat, Me Olivier Théorêt. «À ma connaissance, il n'a jamais fait de thérapie et c'est prioritaire pour lui», a-t-il ajouté.

Michel Girard doit revenir en cour le 10 janvier.