Une cure de désintoxication fermée de 6 mois suffisante?

Pour un multirécidiviste, une thérapie peut faire tout changer, mais l'individu doit prendre conscience de son trouble, selon une experte.

Mercredi matin, Michel Girard, un multirécidiviste de 48 ans, a comparu mercredi matin au palais de justice de Chicoutimi pour faire face à deux nouvelles accusations de conduite avec les capacités affaiblies.

Pour Marie Lehoux, chef des programmes du Centre de réadaptation en dépendance de Jonquière, le multirécidiviste doit prendre conscience de sa situation.

«Tant qu’il n’a pas fait cette première réflexion-là de j’ai un problème... C’est très très difficile d’amener le changement», a dit Mme Lehoux.

Elle accueille par année des milliers de personnes souffrant de problème de consommation au Centre de réadaptation en dépendance de Jonquière. Ici, le cas du multirécidiviste s’explique.

«Même s'il peut savoir qu'il pourrait se faire arrêter, c’est comme s'il n’avait pas l’impact de ses conséquences. Ça ne fait pas le poids dans la balance», a précisé Mme Lehoux.

Le cas de Michel Girard, qui a accumulé dix antécédents de conduite avec les facultés affaiblies depuis 1993, démontre qu’une peine de prison, même dans un pénitencier, n’est pas toujours suffisante pour ramener un récidiviste dans le droit chemin.

«C’est une conséquence à son acte, mais probablement qu’il y a plus d’avantages de continuer de consommer que les quatre ans de pénitencier lui ont apportés comme effet négatif», a mentionné la chef des programmes.

Selon Marie Lehoux, un multirécidiviste peut avoir besoin d’une thérapie d’une durée de six à neuf mois. «Je dirais que pour un alcoolique ou un toxicomane, c’est le cheminement d’une vie», a-t-elle ajouté.

Au Saguenay Lac-Saint-Jean, plus de 12 600 personnes sont atteintes d’un trouble de consommation. Au Centre de réadaptation, on accueille plus de 1200 nouveaux clients par année.