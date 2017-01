Woody Harrelson en discussion pour le film sur Han Solo

Woody Harrelson serait prêt à endosser le rôle du mentor d'Han Solo (Alden Ehrenreich) dans un film en préparation sur le héros de Star Wars.

Donald Glover jouera une version jeune de Lando Calrissian, et la star de Game of Thrones, Emilia Clarke, l’amour de Han Solo.

Kathleen Kennedy et Allison Shearmur, dont les projets précédents comprennent le récent Rogue One : A Star Wars Story et la franchise Hunger Games, font également partie de l’aventure pour la réalisation de ce prochain spin-off. Le film devrait sortir en salles en mai 2018.

Si les informations sont vraies, ce ne sera pas la première que Woody Harrelson joue un tel personnage: il est connu pour avoir interprété le mentor Haymitch Abernathy dans Hunger Games, venant en aide à Katniss Everdeen et Peter Malark au cours de la dangereuse compétition.

Il s’est aussi tourné vers la réalisation récemment en faisant ses débuts derrière la caméra, dans Lost in London. Il jouera son propre rôle dans cette comédie, qui sera diffusée en direct pendant son tournage ce mois de janvier (17). Woody Harrelson décrit le film comme « une comédie d’introspection et profonde » à propos de « l’une des pires nuits de (s)a vie » durant laquelle il a passé une soirée en prison dans la capitale anglaise en 2002, après avoir cassé un cendrier dans un taxi.

D’autres acteurs connus, tels que Owen Wilson et Willie Nelson apparaîtront dans le film, et Woody Harrelson a révélé que la réalisation aurait lieu dans 14 lieux différents.

«J’ai eu cette idée il y a dix ans ou plus, a-t-il confié à Entertainment Weekly. J’aime le théâtre et les films, et je voulais vraiment trouver un moyen de combiner les deux. Alors, j’ai pensé que cette histoire particulière se déroulait dans l’ordre et avec cohésion, donc je me suis dit que j’aimerais la tourner en temps réel, comme du cinéma en direct ou quelque chose comme ça.»