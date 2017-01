Allez dans le Sud sans risquer votre santé!

La neige, le temps froid, le manque de luminosité, l’appel du Sud se fait sentir chez de nombreux Québécois. Mais attention, il vous faut plus qu’un tout inclus et un joli maillot, vous devrez prendre quelques précautions avant de vous envoler au soleil.

«Le soleil tant recherché peut être votre pire ennemi. Son intensité n’a rien à voir avec celle d’ici. Si un index UV du mois de juillet peut atteindre 9, considéré comme élevé, mais dans le Sud, il peut dépasser le 12 voir 15 dans certains pays. Bref, ça brûle!», prévient le pharmacien Jean-Yves Dionne.

Voici ses conseils afin que votre voyage soit aussi idyllique que prévu:

En quête de vitamine D et de relaxation, il vous faut un facteur de protection solaire élevé, 30 n’est pas superflu.

Réappliquez-le aux 4 heures surtout après la baignade.

Préférez les écrans aux filtres solaires

Attention à la fin de la journée. L’effet du soleil s’accumule et les UVA en fin de journée pénètrent plus profondément la peau donc brûlent davantage, rappelle M. Dionne

Les bons choix d’écrans solaires:

· Les vêtements...

· Les lunettes solaires

· Parsol 1789® alias avobenzone

· Mexoryl ® SX

· Oxyde de titane

· Oxyde de zinc

L'eau encore de l'eau:

S’hydrater est capital. Il faut boire beaucoup quand on a chaud et qu’on transpire. Par contre, attention à la qualité de l’eau du Sud.

Se prémunir des insectes:

Avec les Zika, chikungunya oula Dengue, la malaria, les punaise de sables et autre qui piquent, la «meilleure protection (à part la neige), blague Jean-Yves Dionne, demeure les chasse-moustiques».

Il y a le DEET. Peut-être plus efficace. Il dure plus longtemps, mais il est plus toxique, donc il faut l’appliquer sur les vêtements de préférence.

Des suggestions naturelles:

Pensez aux huiles essentielles de citronnelle, cataire et eucalyptus. Elles fonctionnent bien, mais habituellement ne durent pas longtemps. Il faut les réappliquer souvent. Mais leur parfum est enivrant.

Un incontournable

Si vous allez dans une région où des maladies tropicales sont courantes, renseignez-vous. Il existe des prophylaxies (prévention) pour la malaria et plusieurs vaccins selon les pays que vous visiterez.