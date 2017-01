«C’est la faute au déneigement», affirme un grand-père en deuil

Même pas 24 heures après avoir perdu sa fille et sa petite-fille dans un accident mortel survenu sur la route 155 près de La Tuque en Mauricie, Daniel Deschamps, qui commence à peine à réaliser l’ampleur de sa perte, accuse le déneigement déficient.

«Non, ce n’est pas de la colère, peine à dire M. Deschamps la gorge nouée. Je suis déçu du ministère des Transports, de la manière dont il déneige les routes. La route était classée Zone 2 et elle a été reclassée Zone 1. Hier, ça n’était pas bien déneigé. Le déneigement a causé l’accident», affirme M. Deschamps.

La fille de Daniel Deschamps, Stéphanie, revenait de chez son père qui habite Lac-Bouchette. Elle roulait en direction de La Tuque, car elle voulait rentrer chez elle à Lachine à Montréal malgré le mauvais temps.

La petite Lexann, dix ans. Photo gracieuseté

Collision frontale

La collision frontale est survenue vers 11h35 hier matin entre la petite voiture de Mme Deschamps et un VUS. Elle était en compagnie de sa fille de dix ans, Lexann. La mère et la fillette ont perdu la vie. La conductrice du VUS a été blessée, mais on ne craint pas pour sa vie.

«Stéphanie était habituée, elle a fait beaucoup de route. Elle a travaillé à la Baie-James. Elle était très prudente. Elle m’avait dit qu’elle roulerait très tranquillement. Sa fille devait se faire opérer à un pied aujourd'hui», précise le grand-père endeuillé.

1h45 pour 100 km

Ce sont les policiers qui ont annoncé l’effroyable nouvelle à Daniel Deschamps. «Ils sont venus cogner chez nous. Mon gendre pompier m’a demandé d’aller le voir, on est descendu à La Tuque. Ça nous a pris au moins 1h45 pour rouler 100 km. Il n’y avait aucun déneigement sur la route», déplore M. Deschamps.

L’homme affirme bien connaître le réseau routier québécois. «Il y a un petit pont et une bute [là où l’accident est survenu], ça fait soulever les autos et ça enlève la traction. J’ai été camionneur, je connais les routes comme il faut. Ce n’est pas la vitesse», conclut Daniel Deschamps.