Commode renversée sur un bambin: un coup monté?

La vidéo virale montrant un bambin de seulement 2 ans venant au secours de son frère jumeau écrasé sous le poids d’une commode, est-elle authentique?

De nombreux internautes septiques se posent des questions quant à l’authenticité de l’affaire et se demandent si les parents n’auraient pas tout orchestré.

Dans la vidéo rendue publique le mardi 3 janvier dernier, et visionnée plus de 12 millions de fois sur le web, on peut voir le petit Bowdy Shoff libérer tel un super héros son petit frère écrasé sous le meuble.

L’histoire est-elle trop belle pour être vraie? C’est ce que croient de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux.

Plusieurs se demandent pourquoi les tiroirs du meuble étaient vides. De plus, il semble assez étonnant que la caméra soit parfaitement positionnée pour enregistrer toute la scène.

Autre fait qui soulève également les suspicions, le père des jumeaux, Ricky Shoff, travaille dans le département des ventes de l’entreprise Vivint Smart Home, qui fabrique la caméra de surveillance des petits.

La famille vivant à Orem en Utah, a toutefois nié le coup monté en entrevue. Les parents affirment notamment que si les tiroirs du meuble sont vides, c’est parce que leurs garçons passaient leur temps à les vider et à jeter les vêtements au sol.

Les parents ont donc décidé de tout transférer dans la garde-robe.

«Nous faisons tout en notre pouvoir afin de garder leur chambre propre», a expliqué Ricky Shoff en entrevue à Good Morning America, jeudi matin.

Quant à la position de la caméra, le père a précisé que les appareils sont installés sur les murs un peu partout dans la maison, et qu’il est impossible d’en modifier la position, qu’elles sont fixes.

Depuis l’évènement qui aurait pu être tragique, les parents ont finalement ancré le meuble au mur.