Déneiger son toit, un exercice périlleux

Après les importantes précipitations des derniers jours, l’heure est au nettoyage pour plusieurs Québécois.

Certains propriétaires de résidences font toutefois preuve de témérité quand vient le temps de déneiger leur toit.

À moins d’avoir passé le temps des Fêtes sous le chaud soleil du Sud, vous avez vécu les tempêtes des dernières semaines.

Cette neige s’est accumulée sur les toits et certaines personnes, mal équipées, prennent des risques inutiles.

Éric Pelletier, déneigeur professionnel, s’inquiète des risques que prennent plusieurs personnes, surtout les aînés.

«Ils disent qu'ils ont le temps de le faire sauf qu'ils ont peut-être moins les capacités pour le faire. Quand on tombe de 25 à 30 pieds du sol, avec le vent et le froid, des fois, on peut juste manquer un pas et on se retrouve en bas et...on est seul», se désole-t-il.

Pour lui, c’est une témérité que l’on doit éviter. Surtout qu’il est relativement peu dispendieux de faire appel à des services professionnels. «Admettons, une résidence normale. On peut dire que c'est aux alentours de 100, 150 dollars».

Si vous insistez pour déneiger votre toit vous-même, il vous en coûtera environ 230$ pour vous équiper convenablement. Un investissement censé...pour éviter de vous retrouver à l'urgence.