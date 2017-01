Dernier hommage à Dominique Lévesque

Un hommage à Dominique Lévesque, emporté par une crise cardiaque le 20 décembre au Honduras, aura lieu le 8 janvier prochain, à Montréal.

La famille de Dominique Lévesque recevra les condoléances au complexe funéraire Alfred Dallaire Memoria du boulevard St-Laurent, dimanche.

Le complexe ne sera pas ouvert au public, et sera strictement réservé pour la famille, les amis et les collègues du regretté humoriste et metteur en scène.

Il n'y a aura pas de service funèbre, mais un hommage aura lieu à 16h au complexe.

Père de trois enfants, Dominique Lévesque aurait fait une crise cardiaque alors qu'il faisait de la plongée en apnée au Honduras, le 20 décembre dernier. Il avait 64 ans.