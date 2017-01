Deux monteurs d'Hydro-Québec sauvent la vie d'une famille

La mère et ses deux filles qui ont tout perdu dans l’incendie de leur résidence d’Hudson, en Montérégie, doivent leur vie à deux monteurs d’Hydro-Québec.

Mario Ménard et Guy Desgagnés s’affairaient au rebranchement des abonnés privés de courant lorsqu’ils ont aperçu des flammes et entendu des cris de détresse.

«On était en train de patrouiller pour remettre le courant sur la ligne et j’ai aperçu des flammes dans le bois et plus on avançait, plus on trouvait que c’était gros et en arrivant sur les lieux on s’est rendu compte qu’il n’y avait personne d’arrivé, pas un pompier. On a entendu les cris de détresse de petites filles et d’une dame, c’est ça qui m’a alerté et tout de suite j’ai appelé le 911», raconte Mario Ménard.

Comme les premiers répondants n’étaient toujours pas sur les lieux, la répartitrice du 911 leur a suggéré d’aller voir de plus près sans mettre leur vie en danger,

«Quand je suis arrivé à la maison j’ai vu les enfants au deuxième qui ne voulaient pas sauter parce que c’était trop haut et toute la maison était envahie par les flammes c’était épouvantable (...) il restait juste un petit coin de la maison qui n’était pas encore en flammes», se rappelle le bon Samaritain.

«J’ai lâché le téléphone et avec mon partner on a dit aux petites de sauter en bas (...) Guy a attrapé la première qui s’est jetée en bas, moi j’ai pogné l’autre petite fille et ensuite Guy les a amenées dans le camion. Pendant ce temps, moi j’étais avec la maman qui ne voulait pas sauter, elle avait peur (...) mais quand elle a finalement sauté j’ai réussi à amortir la chute», ajoute-t-il.

Après avoir secouru toute la famille, les deux monteurs ont pris soin d’amener la mère le plus loin possible de la résidence qui était en train de s’effondrer. Les deux fillettes ont été amenées à l’intérieur du camion d’Hydro-Québec afin qu’elles puissent se réchauffer.

Malgré tout, Mario et Guy ne se considèrent pas comme des héros et disent avoir agi par instinct.

«On était là au bon moment et une chance que la fenêtre de mon camion était ouverte parce que sinon je n’aurais pas entendu les cris de détresse», conclut Mario Ménard.