Le propriétaire se défend d’avoir gâché leurs vacances des Fêtes

Une quinzaine de familles ont vu leurs vacances du temps des Fêtes gâchées après avoir dépensé des milliers de dollars pour louer des chalets, dont ils n'ont jamais pu profiter.

C'est l'homme d'affaires Sylvain Berthelet, qui gère l'entreprise Chalet Prestige à Piedmont, dans les Laurentides, qui est à l'origine de tout cela. L'individu avoue avoir fait des surréservations sur son site Internet, soit de réserver en même temps des chalets aux mêmes dates pour plusieurs clients.

En entrevue à LCN, le propriétaire de Chalet Prestige à Piedmont a rejeté toute responsabilité individuelle, soutenant plutôt que les «événements et non pas moi» avaient ruiné le temps des Fêtes de ces familles.

«Ce n’était pas mon but, tout le monde avait une place pour habiter, j’ai les preuves avec moi, explique-t-il. Pensez-vous que j’aurai fait ça, avec les conséquences médiatiques irréparables, pour 32 600$», demande M. Berthelet, qui dit donner de l’argent à des fondations, dont celle de maman Dion, et «aider des gens».

«Journal de Montréal»

Comme il n'a pu trouver de chalets disponibles pour ses clients à Noël et au jour de l'An, ces derniers n'ont pu profiter de leurs vacances.

L'homme d'affaires, qui a soutiré des milliers de dollars à ces familles, promet de les rembourser, même si personne n'a encore rien reçu.

De nombreux clients ont porté plainte à la Sûreté du Québec, qui ne peut toutefois confirmer si une enquête est en cours.

Questionné sur les demandes de remboursement des «victimes», il répond que «c’est déjà envoyé aux avocats» et il se défend d’être impossible à joindre. «J’ai rappelé tout le monde, j’ai laissé des courriels et des messages», insiste-t-il, disant avoir en mains les preuves de ce qu’il avance.

M. Berthelet affirme que la situation revient tranquillement à la normale et qu’il pourra procéder au remboursement des personnes lésées. «D’ici environ une semaine, tout le monde va être remboursé. Les remboursements sont déjà commencés», insiste-t-il, en énumérant quelques-uns de ses déboires financiers.

Deux employés mis à pied

Selon l’homme d’affaires, les chalets loués auraient été mis dans une condition empêchant leur location au moment promis. «Ce qui est arrivé, c’est que nous avons mis à pied deux employés. Ensuite, à partir du 24 [décembre], on a fait rapport à la police, ils ont démoli nos places. On offrait des tours de limousines gratuits, ils ont volé notre limousine. Tout ça est prouvable, on ne se cachait pas des gens. C’était surtout de ceux qui avaient les clés de nos maisons et de nos autos, qui ont volé deux spas, un sauna et qui sont rentrés dans nos maisons.»

Sylvain Berthelet dit comprendre tout à fait la frustration des clients, dont certains ont investi 3000$ pour leurs vacances des Fêtes dans les Laurentides, mais il rejette les accusations de fraude à son endroit.

«Moi, je suis facilement rejoignable sur Internet, je n’irais pas faire ça pour 32 000$ alors que je me suis fait voler pour 80 000$ et un de mes assaillants sort de prison pour meurtre. Je suis pris avec ces gens-là», soutient-il.

Puis il frappe de nouveau sur «ces gens-là», qu’il tient responsables pour ses mésaventures. «Ils ont créé un événement de masse en mettant sur les réseaux sociaux que j’avais kidnappé quelqu’un. Ils ont voulu faire peur aux gens.»

M. Berthelet se considère «non pas victime des gens qui ont loué, mais des gens qui ont voulu faire une vendetta contre nous parce qu’on les a mis à la porte. On va pousser ce dossier-là en cour», assure-t-il.