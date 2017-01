Le train roulait trop vite selon les enquêteurs

Le train de banlieue qui a déraillé mercredi à New York, faisant plus de 100 blessés légers, roulait deux fois plus vite que la vitesse autorisée en gare, a indiqué jeudi un porte-parole de l'agence fédérale de sécurité dans les transports.

Le train circulait à plus de 16 km/h alors que la vitesse à cet endroit est limitée à 8 km/h, a précisé le porte-parole du National Transportation Safety Board (NTSB) lors d'un point de presse, en précisant que l'agence allait enquêter sur place encore plusieurs jours.

On ignore pour l'instant pourquoi le train de la compagnie Long Island Rail Road allait si vite. Il a percuté les butoirs situés en bout de voie à la gare d'Atlantic Terminal, à Brooklyn, peu avant 08h30 (heure locale), soit en pleine heure de pointe.

Lors de son audition par les enquêteurs, le conducteur se souvenu être entré en gare, mais «pas avoir heurté» les butoirs, a ajouté le porte-parole.

Il finissait sa vacation de nuit et a assuré qu'il n'utilisait pas son téléphone portable au moment de l'accident.

Âgé de 50 ans, il a également subi des examens pour voir s'il avait bu ou pris des drogues, dont les résultats ne sont pas encore connus.

Les accidents de train ne sont pas rares aux États-Unis, où le système ferroviaire souffre chroniquement de sous-investissements. Les enquêtes sont souvent longues avant de pouvoir en déterminer les causes précises.

Les autorités avaient souligné juste après l'accident avoir eu de la chance qu'il n'y ait pas eu de blessés graves, étant donné que 600 à 700 personnes se trouvaient à bord.

Un accident fin septembre en gare d'Hoboken (New Jersey), dans la banlieue de New York, avait fait un mort et plus de 100 blessés, mais le train roulait beaucoup plus vite.

L'enquête n'est pas close, mais les avocats du conducteur ont indiqué qu'il souffrait de troubles du sommeil qui pourraient être à l'origine de l'accident.