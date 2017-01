Messmer hypnotise 854 personnes

Messmer a battu, pour une quatrième fois, son propre record d’hypnose collective, mercredi, au Centre Vidéotron, à Québec, en «envoûtant» 854 personnes simultanément.

Il s’agit d’un record du monde pour celui qui avait réussi à hypnotiser 548 personnes en février dernier, à Strasbourg. Son premier exploit du genre a eu lieu au Centre Bell, en 2012. Cette fois-ci, Messmer n’a pas atteint le chiffre magique de 1000 personnes qu’il s’était fixé, mais a néanmoins battu sa propre marque.

C’est après un nouveau test qui, semble-t-il, est plus réceptif et qui constituait d’abord à agiter ses mains à la hauteur de son visage, que Messmer a hypnotisé une partie de la foule. Quelque 25 hypnologues, postés un peu partout dans l’amphithéâtre, ont pu faire leur décompte en quelques minutes à peine, en observant leur comportement et leur regard.

Le test était à peine terminé, que Messmer dévoilait le résultat. Certains étaient impressionnés, tandis que pour d’autres, le scepticisme se lisait sur leur visage.

Dernière représentation

Près de 6000 personnes assistaient à cette représentation, la dernière d’une tournée qui aura duré quatre ans. Pour l’occasion, le producteur Éric Young, ainsi que les deux fils de Messmer, Antoine et Cédérick, qui sont tous les deux hypnologues, lui réservait une surprise.

Ils sont apparus sur scène en début de deuxième partie pour lui remettre une plaque pour ses 200 000 billets vendus au Québec pour Intemporel. Ce qui porte le compte à un million de billets vendus en carrière.

Un rendez-vous divertissant

«Je n’ai pas de don, j’utilise la science», a dit Messmer en début de parcours, après une vidéo de présentation qui relatait ses différents exploits à travers le monde.

Depuis les 35 dernières années, Messmer affirme avoir hypnotisé au-delà de 120 000 personnes, a-t-il aussi ajouté.

Après que leurs mains soient restées collées au-dessus de leur tête à la demande de Messmer, une trentaine de personnes plus réceptives que les autres sont montées sur scène. Endormies par le fascinateur, elles sont tombées comme des mouches sur la scène de l’amphithéâtre.

Qu’on soit sensible ou non à l’hypnose, il reste que le rendez-vous est divertissant. Les sujets ont fait crouler de rire la foule en tentant d’étrangler un mammouth, en pleurnichant comme des bébés, en sautant comme un kangourou, en s’enlaçant les uns les autres.

On a aussi vu un homme en train d’accoucher... Les scènes étaient hilarantes, bien que souvent remplies de malaises.

Messmer prépare déjà son prochain spectacle, Hypersensoriel, axé sur les cinq sens de l’être humain. La tournée débutera cet été.