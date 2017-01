Parachutisme: Lévis encaisse une cuisante défaite

La Ville de Lévis vient d'encaisser une importante défaite en Cour supérieure dans sa croisade visant à interdire les activités de parachutisme à l’aérodrome de Pintendre.

Dans une décision rendue le 21 décembre dernier, le tribunal estime que les activités de parachutisme en litige font partie du cœur de la compétence fédérale en aéronautique.

«Les règlements de la Ville de Lévis prohibant la tenue d’activités de parachutisme constituent donc une entrave au pouvoir fédéral en matière d’aéronautique. Conséquemment, ces règlements doivent être déclarés inapplicables», écrit notamment le juge Louis Dionne.

Depuis longtemps, le maire de Lévis Gilles Lehouillier s'oppose aux activités de parachutisme à l’aérodrome de Pintendre. En 2015, il avait réclamé l’intervention de l'ancienne ministre fédérale des Transports pour y mettre fin une fois pour toutes.

Activités suspendues

Le centre de formation en parachutisme Para-QC avait amorcé ses activités à Pintendre en 2012, avant de s'expatrier à Saint-Frédéric. Même si les parachutistes ont déserté les lieux, le propriétaire de l’aérodrome est heureux d'obtenir gain de cause, surtout pour sa réputation.

«On est bien content du jugement. On n'a plus de projet de parachutisme, mais on ne passera plus pour des bandits. La Ville nous faisait passer pour du monde qui opérait illégalement. On avait 80 000 $ d'amende à payer. C'est un bon soulagement», affirme Jacques Bernier.

La Cour supérieure souligne que l’aérodrome, l’aéronef, le vol, la gestion sécuritaire de l’espace aérien, ainsi que la formation au sol ou dans les airs, comme le parachutisme par exemple, sont tous des maillons essentiels et indivisibles de l’aéronautique et de la navigation aérienne.

«Il devient alors impossible de dissocier les activités aéronautiques des aérodromes où elles se déroulent», ajoute le juge Dionne.

Les procédures judiciaires pourraient toutefois ne pas être terminées puisque la Ville de Lévis songe sérieusement à contester ce jugement défavorable.