Power Corporation augmente sa participation dans China AMC

Power Corporation du Canada (TSX: POW) augmente sa participation dans la société chinoise de gestion d'actifs China Asset Management Co. (China AMC ).

Le groupe montréalais a annoncé jeudi qu’il a conclu une entente en vue d'acquérir une participation additionnelle de 3,9 % dans l’entreprise chinoise, pour la somme de 179 millions $ CAN. Avec la participation de 10 % que Power détient dans China AMC depuis 2011, cette nouvelle transaction portera sa participation à 13,9 %.

Par ailleurs, une filiale indirecte de Power Corporation du Canada, Corporation Financière Mackenzie (ou Placements Mackenzie), a également annoncé jeudi qu'elle fera l’acquisition d’une participation de 13,9 % dans China AMC. Une fois les transactions complétées, la participation combinée de Power Corporation et de Placements Mackenzie dans China AMC s'élèvera à 27,8 %.

China AMC est affiliée à CITIC Group Corporation, le plus grand conglomérat chinois avec lequel Power Corporation a des liens depuis 1986.

«[China AMC] est reconnue comme un chef de file du secteur de la gestion d'actifs chinois avec, au 30 juin 2016, un actif sous gestion de 1,1 billion RMB¥ (215 milliards $ CAN), plus de 40 millions d'investisseurs individuels et 400 mandats institutionnels» , a souligné Power.