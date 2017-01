Un père de famille a tout tenté pour sauver la victime

Un père de famille a mis sa vie en danger pour sauver celles des autres locataires d’un immeuble résidentiel en flammes, jeudi après-midi, à Deux-Montagnes, sur la couronne nord de Montréal.

«Je n’ai rien fait d’héroïque, j’ai seulement fait ce que n’importe quel citoyen devrait faire dans pareille situation», a humblement raconté Jean-François Gallant.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI Jean-François Gallant, un père de famille qui a tout tenté pour porter secours à la victime.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI Un homme se trouvait dans un état critique à la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble résidentiel situé sur la rue Olympia, à Deux-Montagnes.

Un peu avant 14 h, l’alarme incendie a retenti à l’intérieur de l’immeuble à logements où il demeure avec sa conjointe et leurs deux enfants.

Il est allé dans le corridor pour voir ce qui se passait et a constaté que la fumée commençait à s’accumuler à l’intérieur.

«Je suis allé réveiller les enfants et j’ai fait sortir tout le monde», a témoigné le jeune homme.

En compagnie de son voisin, il s’est rendu à l’appartement qui était la proie des flammes pour sauver l’homme âgé qui y vit. «On a défoncé la porte avant et la porte arrière pour le sauver. Mais on était incapables d’entrer, il y avait trop de fumée. On a crié pendant au moins 30 secondes, mais on n’a jamais eu de réponse», a laissé tomber M. Gallant.

Jean-François Gallant a ensuite fait le tour de tous les logements de l’immeuble pour faire évacuer tous les résidents.

Malheureusement, le locataire de l’appartement où les flammes ont pris naissance a été évacué par les pompiers, puis a été pris en charge par les ambulanciers.

Des manœuvres de réanimation ont été pratiquées durant de longues minutes.

En fin d’après-midi, les autorités ont indiqué que l’homme, dont l’identité n’a pas encore été établie, se trouvait «dans un état critique à l’hôpital».

«J’étais choqué de ne pas avoir pu entrer pour le sortir de là, mais les gens ici m’ont dit que j’avais fait ce que je pouvais pour l’aider», s’est-il consolé.

Les dommages à l’immeuble s’élèvent à quelques dizaines de milliers de dollars. La cause du brasier est présentement sous enquête.