Un policier accusé de vol et de fraude

Un ancien trésorier de l’Association des policiers du Nouveau-Brunswick (APNB) a été accusé de vol et de fraude, a indiqué jeudi la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Michael Craig Cook, 38 ans, doit faire face à deux chefs d’accusation: l’un pour vol de plus de 5000 $ et l’autre pour fraude de plus de 5000 $. Les faits reprochés sont survenus entre octobre 2012 et février 2015, a indiqué la GRC par communiqué. Durant cette période, M. Cook, résident de Hanwell, occupait les fonctions de trésorier de l’APNB.

L’homme aurait utilisé la carte de crédit de l’organisation pour effectuer des opérations sans lien avec l’association, a mentionné à Global News un membre de l’APNB, Dean Secord. Cette situation a entraîné une investigation interne qui a par la suite mené à une enquête criminelle et enfin aux accusations contre M. Cook.

Ce dernier devrait retourner en cour à Fredericton le 1er février prochain pour la suite des procédures judiciaires.

Une porte-parole de la police de Fredericton, Alicia Bartlett, a affirmé à Global News que M. Cook travaillait pour les forces policières de la capitale du Nouveau-Brunswick. Il a été suspendu avec salaire.