Un policier meurt dans de violents pillages au Mexique

Un policier a été tué, 250 commerces ont été saccagés et plus de 500 personnes arrêtées au Mexique dans les manifestations contre la hausse brutale du prix de l'essence, ont annoncé jeudi les autorités.

L'officier a été «écrasé en empêchant un vol dans une station d'essence» pendant l'une de ces manifestations, et un autre se trouve dans un état critique après avoir été blessé à un autre endroit de Mexico, a annoncé la police de la capitale.

À Mexico, 29 cambriolages et actes de vandalisme ont été recensés contre des commerces, et 76 personnes ont été arrêtées.

Dans l'État de Mexico voisin de la capitale, où ont eu lieu les protestations et saccages les plus violents, le gouvernement a dénombré «430 arrestations en flagrant délit pour participation présumée à des actes de vandalisme».

«Près de 250 magasins ont été entièrement saccagés» dans la capitale et plusieurs États mexicains, a indiqué à Radio Formula Manuel Cardona, responsable d'une association nationale de commerçants, demandant l'intervention des forces fédérales voire de l'armée, car la situation «est hors de contrôle».

La police a indiqué avoir déployé 9.000 agents supplémentaires dans la capitale, avec le soutien de 13 hélicoptères et 20.000 caméras de surveillance.

Le président mexicain Enrique Peña Nieto avait justifié mercredi la hausse brutale du prix de l'essence comme une «mesure responsable» pour répercuter les augmentations du pétrole à l'international.

Le prix de l'essence a augmenté de 20,1% et celui du diesel de 16,5% depuis le 1er janvier. À partir du 18 février, le prix plafond fixé par le gouvernement sera réajusté tous les jours.

Il s'agit là de la première étape de l'ouverture au privé du marché des carburants et de la libéralisation des prix initialement prévue pour 2018, mais que le gouvernement mexicain a choisi de mettre en place un an plus tôt.