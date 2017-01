Une cancéreuse donne naissance à des quadruplets

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus

Un couple de Nashville au Tennessee a quatre nouvelles raisons de célébrer la nouvelle année après que la femme eut donné naissance à des quadruplets.

Charles et Kayla Gaytan doivent s'habituer à leur nouvelle réalité avec leurs deux garçons et leurs deux filles, mais la jeune maman doit maintenant combattre un cancer.

Kayla a reçu un diagnostic de cancer en janvier 2016. Elle a subi des traitements de chimiothérapie pendant cinq mois. L'annonce de sa grossesse multiple était donc une très grande surprise.

La maman espérait pouvoir mener sa grossesse jusqu'à 34 semaines, mais elle a recommencé à montrer des symptômes de son cancer. Une biopsie a confirmé ce qu'elle craignait.

«Tu crois l'avoir battu la première fois et quand ça revient, tu te demandes pourquoi tu es tombée enceinte de quatre bébés si c'est pour devoir traverser ça encore», lance-t-elle.



C'est donc à trente semaines de grossesse qu'elle a donné naissance à ses quatre petits miracles. «On a eu Lillian en premier, Victoria ensuite, après il y a eu Michael et Charles», ajoute Kayla.

Le plus petit, Michael, pesait seulement deux livres et huit onces. Le plus gros, Charles, pesait quant à lui trois livres et deux onces.

Kayla devra suivre de nouveaux traitements de chimiothérapie dans deux semaines. Les médecins lui donnent 50% de chance.