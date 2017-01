Une compagnie de Québec veut révolutionner la voiture intelligente

À l’ouverture du CES de Las Vegas, une compagnie de Québec s'illustre grâce à une composante essentielle des voitures intelligentes.

Les constructeurs automobiles cherchent de plus en plus à rendre leurs voitures hypersécuritaires. Des véhicules capables de freiner sur détection d’un obstacle, comme un piéton ou une autre voiture devant.

Mais pour y parvenir, il faut installer des espèces de radars, appelés plus précisément des leddars, dans la calandre et les pare-chocs du véhicule. Très peu de compagnies dans le monde fabriquent ces fameux leddars. L’une d’entre elles, Leddar Tech, vient de Québec.

«Ça, ici, c'est un module d'intégration pour mettre dans les phares, des phares avant. Et essentiellement, c'est constitué... celui-là, c'est une technologie... C'est un nouveau produit qu'on démontre ici. Au lieu d'être un radar qui utilise des ondes radio, on utilise la lumière essentiellement pour faire... le positionnement des objets dans l'espace», explique le président de Leddar Tech, Charles Boulanger.

Ce type de technologie coûtait jusqu'à maintenant des milliers de dollars à installer. La technologie développée par Leddar Tech coûte à peine quelques centaines de dollars, ce qui a intéressé des fabricants comme Chrysler.

Un marché de 100 milliards

«Aujourd'hui, il y a à peu près six, sept joueurs dans le monde du leddar. On prévoit que ça va être un marché qui va monter à 100 milliards. Faites les calculs vous-même: il va falloir que quelqu'un les fournisse, ces produits-là, à un moment donné. Donc, on fait partie des six», indique M. Boulanger.

Un peu à l'écart du CES, dans une suite du 28e étage de l'hôtel Westgate, Leddar Tech semble brasser de bonnes affaires. De gros clients ont été rencontrés, par exemple Apple, nous a-t-on fait savoir.

«Parce que pour être dans les automobiles en 2020, il faut déjà avoir un produit, puis discuter aujourd'hui avec des fabricants et des équipementiers», souligne-t-il.

Le monde de l'automobile intelligente est en pleine expansion partout dans le monde. Le CES de Las Vegas le démontre bien. Et l'une des principales difficultés actuellement pour Leddar Tech, c'est de recruter du personnel qualifié.

-D’après un reportage de Maxime Landry