Une table de cuisine pour faire ses appels vidéo

La 50e édition du CES de Las Vegas s’est ouverte officiellement aujourd’hui. Quelque 170 000 personnes y sont attendues au cours des prochains jours.

Le thème des maisons intelligentes, branchées de partout, y retient l’attention. À commencer, notamment, chez Panasonic, que notre envoyé spécial a visité ce matin.

Le constructeur nippon propose un prototype de table de cuisine, la bonne vieille table en bois qui se change en écran tactile.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Un matin, en vous levant, vous voulez prendre vos informations, la météo, et vous souhaitez réchauffer votre café. Tout ça se fait directement sur votre table. Plus besoin de tablette, plus besoin d'ordinateur portable!

De l'évolution partout dans la maison, dans la cuisine, bien sûr, où tous les appareils qui deviennent de plus en plus intelligents vous parlent. Mais est-ce que tous ces appareils reliés par Wi-Fi causent certains problèmes sur le plan de la sécurité? Plusieurs se posent la question.

Four à convection

Panasonic a également lancé un nouveau four à convection avec ses promesses d’économie d'énergie et d'espace. Déjà en vente, cet appareil devrait permettre de régler de nombreux problèmes pour ceux qui vivent dans des endroits plutôt restreints.

La grand-messe de l’électronique se poursuit jusqu'à dimanche et promet d’en mettre plein la vue aux visiteurs.

-D’après un reportage de Maxime Landry