Ventes records de 3 G$ en décembre pour l’Apple Store

Apple Store a battu tous ses records de vente, en décembre, avec des revenus de quelque 3 milliards $ US.

Les jeux vidéo, avec Pokémon Go en tête, sont en grande partie responsables de cette performance, de même que les téléchargements d’applications payantes et les abonnements.

Décembre a ainsi été le mois le plus rentable depuis le lancement de la boutique virtuelle d’Apple, en 2008.

Phil Schiller, vice-président marketing international d’Apple, a confirmé que l’App Store distribue actuellement 2,2 millions d’applications. Leurs développeurs ont obtenu un revenu total de 20 milliards $ US en 2016, soit une augmentation de 40 % par rapport à 2015.

Le site web spécialité The Verge estime qu’Apple aurait engrangé un revenu total de 8,57 milliards $ US en 2016, dont 2,7 milliards $ découlent des abonnements. Les plus populaires ont été celles de Netflix, de HBO Now, de Line, de Tinder et de la MLB.

Selon Phil Schiller, Pokémon Go a été l’application la plus téléchargée, et la cinquième la plus rentable de l’App Store. Le jeu Super Mario Run a été de son côté le plus téléchargé du temps des Fêtes.

Les États-Unis restent le marché le plus rentable pour Apple, mais le marché chinois a connu une croissance de 90 % par rapport à l’année dernière.