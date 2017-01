«C’est un homme passionné qui dévorait la vie et la vie l’a dévoré aussi»

Le décès du psychanalyste et auteur réputé, Guy Corneau, emporté par une maladie auto-immune fulgurante qui s’est attaquée à son cœur, provoque la commotion chez les proches de l’homme de 65 ans. La comédienne Danielle Proulx était à ses côtés jusqu’à la fin. Elle n’a que de bons mots pour son ami qui, raconte-t-elle, est mort dans la lumière.

«Ça a été un grand choc depuis deux jours. Il a été transporté en avion de Chicoutimi [d’où il est natif]. Des cellules se sont attaquées à son cœur. Les médecins parlaient d’un virus, mais ils savaient que c’était extrêmement agressif. Quand Guy est arrivé à l’Institut de cardiologie de Montréal, son cœur fonctionnait à 15%, puis à 10%, ... Il n’y avait plus rien à faire», a expliqué Mme Proulx à TVA Nouvelles.

La comédienne, qui a coécrit une pièce de théâtre sur les relations de couple avec Guy Corneau, fait savoir que son ami présentait des manifestations de la maladie depuis quelque temps. «Il avait de petits signes d’essoufflement, de la fatigue. Il croyait que c’était seulement dû à son automne chargé à Paris où il jouait au théâtre.»

Mort dans la lumière

«Nous étions auprès de lui. Plusieurs amis faisaient des tours de veille. Il n’a jamais repris connaissance après son transport en avion où l’on avait mis sous sédatifs. On lui a chanté des chansons, on lui a parlé. Il est mort dans la lumière», souffle la voix enrouée Mme Proulx.

D’après elle, Guy Corneau était un passionné, un être amoureux de la vie. «C’est un homme d’une grande passion qui dévorait la vie et l’on pourrait dire que la vie l’a dévoré aussi.»

«Il me laisse un héritage d’amour. Quand il aime, il voit en nous, il voit plus grand que nous. Je lui disait parfois: "Guy, j’ai l’impression que tu m’aimes plus que je m’aime". Il m’a amené à sortir de ma zone de confort. Il me laisse le désir d’aimer. Il avait la joie du partage de vivre à plusieurs, la force du groupe. Il aimait tellement la vie, le monde, les gens dans tous leurs aspects. C’est une immense perte», conclut Danielle Proulx.

Guy Corneau a perdu sa sœur Joanne le 22 décembre dernier, la peintre a perdu son combat contre le cancer.