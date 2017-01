Du ruban adhésif pour effacer les rides

Qu’est-ce que les femmes sont prêtes à faire pour avoir l’air plus jeune?

S’il faut en croire l’entreprise américaine Nexsey, elles n’hésiteraient pas à étirer et à coller leur peau grâce à du ruban adhésif pour y arriver.

Nexsey a en effet conçu un ruban adhésif de qualité «médicale», qui permet de coller les replis de la peau, afin d’étirer les rides au niveau du cou.

La vidéo qui montre la démonstration du produit a été abondamment partagée sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines.

On y voit une femme étirer et replier la peau de son cou vers l’arrière, et la coller grâce au ruban Nexsey.

Si plusieurs croient qu’il s’agit d’une arnaque, il n’en est rien. Il est en effet possible d’acheter le produit sur le site de l’entreprise, bien qu’il soit actuellement discontinué en raison de la forte demande, peut-on lire sur nexsey.com.

Le rouleau de ruban adhésif de 10 pieds se vend 19,99$. Selon les informations du site web, le rouleau permet une vingtaine d’utilisations.

Selon les dires de l’entreprise, l’adhésif est facile à retirer et ne serait pas douloureux.

Toutefois, de nombreux internautes, outrés par ce produit, dénoncent qu’une telle chose puisse exister, en indiquant que les femmes n’ont pas besoin de ce gadget pour être belles.