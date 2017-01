Ed Sheeran dévoile deux nouvelles chansons

L'auteur-compositeur britannique Ed Sheeran a dévoilé vendredi deux nouvelles chansons, «Shape of You» et «Castle On The Hill», les premiers titres de son troisième album dont la date de sortie n'est pas encore connue.

Le chanteur de 25 ans, qui avait remporté le Grammy de la chanson de l'année en février dernier pour sa ballade dépouillée «Thinking Out Loud» au succès phénoménal, avait annoncé le 1er janvier sur les réseaux sociaux qu'il comptait présenter «de la nouvelle musique» vendredi.

«Parce que j'ai été absent pendant un certain temps, voici deux chansons plutôt qu'une», a-t-il écrit vendredi sur son compte Twitter en présentant ces deux premiers titres de son troisième album, baptisé «÷» après «+» et «x» pour les 1er et 2e albums.

Quelques heures après leur mise en ligne, les deux chansons avaient déjà été écoutées plus d'un million de fois chacune sur YouTube notamment.

Le chanteur a été absent des réseaux sociaux et de la scène musicale pendant un an.

«Je fais une pause avec mon téléphone, mes courriels et tous les réseaux sociaux», avait-il annoncé en décembre 2015, expliquant ne plus vouloir «voir le monde à travers un écran» et vouloir «voyager à travers le monde».

«Castle On The Hill est une chanson d'amour dans le Suffolk», qui replonge dans la jeunesse à la campagne du chanteur, dans la ville anglaise de Framlingham, a-t-il expliqué lors d'une interview sur BBC Radio 1.

«Je suis impatient de rentrer à la maison», chante-t-il dans ce morceau pop rock vitaminé aux paroles nostalgiques.

Quant à "Shape Of You", l'artiste a expliqué l'avoir écrite avec Rihanna en tête «mais ensuite j'ai chanté certaines des paroles et je me suis dit que Rihanna n'allait pas chanter ces mots donc je les ai gardés pour moi».

«Je voulais vraiment montrer deux aspects différents de ma musique qui me passionnent autant», a-t-il ajouté sur BBC Radio 1.

Son tube «Thinking Out Loud» a été le premier à être écouté plus de 500 millions de fois sur le site de streaming Spotify, bien qu'il ait depuis été dépassé par d'autres dont «Lean On», le tube électro du groupe Major Lazer, en collaboration avec le producteur français DJ Snake et la chanteuse danoise Mo.