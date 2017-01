EXCLUSIF | On leur refuse l’adoption d’un enfant de la DPJ à cause de la disposition de leur maison

Un couple voulant offrir une famille à des enfants en difficultés a été écarté par la DPJ parce que leur résidence n'avait pas assez de chambres à l'étage. Une situation qui soulève beaucoup de questions sur les critères de sélection de l’organisme.

Marie-Ève et Guillaume sont parents d'un enfant de six ans. Il est policier et elle travaille dans le milieu de la santé. En avril, ils ont entrepris des démarches pour accueillir un enfant de la DPJ.

«Sans regard sur le sexe, sans regard sur l'âge, on voulait aider un enfant», explique Guillaume.

Après six mois de processus, leur demande a toutefois été rejetée.

En mentionnant qu’ils comptaient acheter un lit à deux étages, on leur a répondu qu’il y avait problème «parce qu'il n'y a pas d'enfant biologique et d'enfant de la DPJ qui peuvent être mis dans la même chambre».

L'enfant accueilli doit aussi obligatoirement dormir sur le même étage que ses parents adoptifs. Pour la DPJ, deux options se présentaient à eux: déménager ou déplacer leur fils au sous-sol.

«Je n’aurais pas mis l'enfant de la DPJ au sous-sol, donc je n’aurais pas mis mon propre fils au sous-sol. Ils ne peuvent pas me dire que j'ai échoué à cause d'une chambre», estime Marie-Ève.

«Ils devraient pouvoir venir visiter. Ils devraient pouvoir donner la chance à un enfant de pouvoir vivre dans une famille comme ici», ajoute Guillaume.

«Au final, il y a un enfant qui aurait passé Noël ici. Cet enfant aurait été bien. Il aurait été bien traité. On l'aurait traité comme le nôtre.»

2 653 enfants sont actuellement pris en charge par la DPJ. Dans 10% des cas, on fait appel à des familles d'accueil. Quant à Marie-Ève et Guillaume, la DPJ rétorque que les critères doivent être respectés

«Ce sont des enfants qui ne sont pas comme la majorité des autres et qui portent leur fragilité. On ne sait jamais quel enfant sera associé avec cette famille d'accueil. Je ne peux pas faire du cas par cas. Je dois donc utiliser des critères généraux», explique Josée Morneau, de la DPJ.