Keurig lancera une machine à bière

L’entreprise Keurig vient de s’associer au géant de la bière Anheuser Busch-InBev afin de développer une machine pour servir «bières, spiritueux et cocktails» à la maison.

Dans le communiqué annonçant ce partenariat, on n’en apprend que très peu sur comment on s’y prendra pour élaborer de tels breuvages et on ne dévoile pas comment la nouvelle machine fonctionnera.

Keurig, reconnu pour ses capsules de café, avait tenté une percée dans un le marché des boissons froides avec la machine Kold Keurig : une création qui n’avait pas suscité l’enthousiasme souhaité et qui a été discontinuée il y a quelques mois.

Keurig avait aussi tenté de s’associer avec la compagnie Campbell’s pour faire des capsules de soupe.

Anheuser Busch-InBev produit entre autres les marques Budweiser, Shock Top, Corona et Stella Artois.