La mère de la victime n'en veut pas au responsable

Nathalie Dumas n’en a jamais voulu à la personne responsable du décès de son fils Patrick Breton, mort écrasé par une machine de jeu dans un bar de Charlesbourg en janvier 2016.

«Je n’ai pas eu à pardonner parce que je n’ai pas eu de colère contre la personne en question. Jamais je n’ai eu une once de colère ou de haine envers la personne. Je l’ai accueilli à bras ouverts, je l’ai pris dans mes bras. Je l’aime et je vais toujours l’aimer», confie la mère de famille, sincère.

Il y a un an presque jour pour jour Patrick Breton est mort tragiquement sous une machine après qu’un de ses amis s’y soit agrippé. Dans son rapport émis en novembre dernier, le coroner a conclu à une mort accidentelle.

«C’est un accident, ils étaient dans un bar, ils avaient du plaisir (...), mais il n’y a personne qui s’était dit ce matin-là: ‘’on va tuer Patrick’’», dit-elle.

«Les amis de mes trois enfants, c’est comme mes enfants et la maison est toujours ouverte, il y a toujours une place où ils peuvent venir coucher. Je pouvais me lever un matin et il y en avait trois ou quatre couchés sur les divans», ajoute-t-elle.

En colère contre le coroner

Mme Dumas dit être davantage en colère contre l’absence de recommandations dans le rapport du coroner et regrette qu’aucune de ces machines de jeu n’est aujourd’hui fixée pour éviter de tels accidents. Comme si aucune leçon n’avait été tirée de la mort de son fils.

«Il n’y a eu aucune recommandation et c’est ça que je ne comprends pas. La prochaine fois qu’elle va tomber la machine, ils vont faire quoi? Elle est tombée une fois sur Patrick. Il y en a ailleurs des machines comme ça».

Aide au deuil

Nathalie Dumas souhaite maintenant aider les gens qui vivent un deuil.

«C’est sûr qu’il y a plusieurs regroupements, mais j’aimerais venir en aide aux parents qui ont vécu la même chose que moi, c’est un de mes rêves parce que de voir d’autres personnes qui s’en sont sorti ça aide à cheminer», conclut Mme Dumas.