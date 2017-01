La police recherche une domestique de 10 ans «torturée»

La Cour suprême pakistanaise a ordonné vendredi à la police de retrouver une bonne de 10 ans qu'un juge et sa femme sont accusés d'avoir employée et torturée, relançant le débat sur le travail des enfants, très répandu dans le pays.

La Cour s'est saisie de l'affaire après un tollé déclenché par la publication sur les réseaux sociaux de photos présentées comme des portraits de la fillette, arborant de multiples blessures au visage et sur les mains.

L'enfant avait initialement affirmé à la police être tombée des escaliers et s'être brûlé les mains par accident, selon la presse pakistanaise.

Mais elle a par la suite indiqué avoir été battue et avoir eu les mains brûlées par l'épouse du juge sur un fourneau, toujours selon les médias, citant la police.

Selon le quotidien Dawn, les autorités ont placé la jeune fille dans un foyer pour femmes.

Mais mardi, son père a affirmé aux autorités avoir pardonné au juge de district d'Islamabad et à son épouse, et assuré que la version de sa fille était fausse, mettant fin aux poursuites, ont indiqué les journaux.

Les parents auraient alors récupéré la jeune fille du foyer et auraient disparu avec elle.

À l'audience vendredi, le juge Mian Saqib Nisar a exigé que l'enfant soit localisée et qu'une enquête complète soit menée d'ici mercredi.

Le Mouvement pour le droits des enfants (CRM), fédération d'ONG pakistanaises, a réclamé «des solutions à long terme pour éviter de telles barbaries à l'avenir contre les enfants», condamnant «la torture d'une fille mineure embauchée par un juge en fonction».

Il n'existe pas de chiffres officiels sur le nombre d'enfants travaillant au Pakistan. Lors du dernier recensement en 1996, leur nombre était estimé à 3,3 millions.

Selon l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch, environ 13% des enfants âgés de 10 à 14 ans travaillent.

Il n'y a pas d'étude spécifique sur les enfants embauchés comme domestiques, mais l'ONG de défense du droit des enfants Sparc (Society for the Protection of the Rights of Child) estime que 15,5 millions d'enfants effectuent ce type de travail.