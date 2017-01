La SAAQ vous demande comment améliorer la sécurité routière

La Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ) recueillera vos idées pour améliorer la sécurité sur les routes de la province.

Un sondage sera disponible en ligne à partir de lundi prochain. Des assemblées publiques se tiendront également à compter des prochaines semaines.

«On s'est inspiré des organisations les plus performantes, des administrations les plus performantes en sécurité routière, notamment la Suède, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, qui ont aussi tenu des consultations citoyennes auprès du public pour aller chercher des idées innovatrices pour améliorer leur bilan routier, explique François Rémillard, organisateur de la consultation. Et ça a donné des résultats.»

L'an dernier, 361 personnes ont trouvé la mort sur les routes de la province. Un premier recul après huit ans d'amélioration du bilan routier.

Le questionnaire qui sera mis en ligne lundi sur le site de la SAAQ abordera 15 thèmes et contiendra une cinquantaine de questions portant notamment sur la drogue ou l'alcool au volant, ainsi que sur les infrastructures routières et la vitesse.

«Ça va donner du bagage à notre organisation et au ministère des Transports, qui nous accompagne dans la démarche, pour éventuellement faire des recommandations au ministre des Transports.»

La SAAQ veut de plus tester des idées comme le non-port de la ceinture de sécurité. «On pourrait aussi tenter d'implanter une récidive. C'est-à-dire, vous vous faites prendre une deuxième fois, bien, l'amende est plus élevée! C'est une chose qu'on pourrait aller tester. On le voit dans d'autres pays, ou ailleurs au Canada», précise-t-il.

Dans l’une des questions, on vous demandera si vous êtes favorables à l’introduction d’un couvre-feu chez les apprentis conducteurs. En Ontario, sauf exception, ces derniers n’ont pas le droit de conduire entre minuit et 5h du matin.

Selon M. Rémillard, l’amélioration de la sécurité sur les routes passe par «davantage de transport en commun, et mieux adapté».

S’il n’en tenait qu’à lui, il faudrait aussi augmenter les amendes pour les infractions. «Surtout le téléphone cellulaire, en particulier. Et la boisson, bien, on n'en parle pas, hein!»

Des assemblées publiques se dérouleront dans 11 villes de la province. La première aura lieu le 3 février prochain à Chibougamau, avant des arrêts à Gatineau, à Trois-Rivières, à Saguenay et à Montréal. Le tout se conclura à Québec, les 2 et 3 mars prochain.

-D’après un reportage de Sébastien Dubois