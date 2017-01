Les pompiers occupés par leur rôle de premiers répondants

Le rôle de premier répondant serait en majeure partie responsable de l'augmentation du nombre d'interventions effectué par les pompiers de Montréal en 2016.

L’an dernier, les pompiers ont réalisé 131 540 interventions sur toute l’île, c’est 4490 de plus qu’en 2015. Il s'agit de la plus forte augmentation depuis 2010. De ce nombre, 4204 étaient des interventions de type premiers répondants, soit des situations d’urgence vitale où les pompiers sont appelés pour prodiguer les premiers soins.

C’est à la caserne 65 de LaSalle que le plus interventions ont été réalisé (3,4 %) et qu’il y a aussi eu le plus d’appels de premiers répondants. Au niveau des arrondissements, c'est dans Ville-Marie, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce qu'il y a eu le plus d'interventions en général, tout comme en 2015.

Le président de l'Association des pompiers de Montréal, Ronald Martin, a l'impression que la hausse de 2016 pourrait aussi s'expliquer par une augmentation du nombre d'incendies nécessitant des alarmes multiples, soit des interventions qui se complexifient en cours d'opération et qui nécessitent l'appel de renfort.

Des incendies spectaculaires

En plus de l’augmentation du nombre d’interventions, l’année a été marquée par plusieurs incendies spectaculaires.

En août dernier, un accident de camions sur l’autoroute 40 avait fait un mort après une explosion suivie d’un violent incendie. Une tour de bureaux avait aussi été évacuée et le métro Crémazie fermé.

Cet automne, en moins d’une semaine, deux édifices abandonnés, l’un dans le quartier chinois et l’autre sur l’avenue du Parc, avaient été rasés par les flammes. Dans les deux cas, une alarme générale avait été déclenchée et il n’y a eu aucun blessé.

Dans ce contexte, le syndicat s’explique mal pourquoi les ressources diminuent. En 2017, la Ville prévoit investir 328 millions $ en sécurité incendie contre les 350 millions $ et les 359 millions $ respectivement budgétés pour 2016 et 2015.

«Cette année c’est encore plus scandaleux, car on coupe des unités dédiées au service au citoyen», a déploré M. Martin, en référence aux deux camions et à la quarantaine de postes de pompiers qui seront coupés dès lundi dans Rivière-des-Prairies et Mercier.

Ces suppressions augmenteront nécessairement le temps de réponse, selon lui, «parce que des unités vont partir de plus loin pour répondre».

À la Ville, on rappelle que la force de frappe du Service de sécurité incendie de Montréal dépasse les exigences du ministère de la Sécurité publique partout sur l’île et qu’«une réorganisation de certaines activités est possible et qu'il n'y a d'impact perceptible».

Nombre d'interventions sur l'île*

2016 = 131 540

2015 = 127 050

2014 = 126 150

2013 = 123 242

2012 = 122 125

2011 = 119 787

2010 = 118 751

2009 = 108 079

*Source: Service de sécurité incendie de Montréal