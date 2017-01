Revenus en hausse, mais profits en baisse pour Jean Coutu

Le Groupe Jean Coutu a conclu le troisième trimestre de son exercice financier 2017 avec des revenus de 763,7 millions $, en hausse de 1,9 % par rapport à la même période en 2016.

Le résultat net s’est toutefois élevé à 51,2 millions $, ou 28 cents par action, en légère baisse comparativement aux 57,8 millions $, ou 31 cents par action, affichés à pareille date l’an dernier.

Sur une base d'établissements comparables, les ventes au détail du réseau PJC ont augmenté de 3,6 % : celles de la section pharmaceutique de 4,4 %, et celles de la section commerciale de 2,8 %, comparativement à la même période l'an dernier.

«Au cours du troisième trimestre, les ventes au détail de notre réseau et les ventes de la partie commerciale de nos centres de distribution ont connu une solide augmentation, témoignant ainsi avec éloquence du succès de nos stratégies d'affaires et de l'efficacité de leur implantation», a déclaré le président et chef de la direction, François J. Coutu, dans un communiqué.

Les ventes de médicaments en vente libre ont augmenté de 2,8 %, contre 3,9 % pour la période correspondante de l'exercice financier 2016.

Incertitudes à Québec

Lors de la période des questions avec les analystes financiers, François J. Coutu a souligné que le réseau vivait toujours une «période d’incertitudes » par rapport à la suite des choses, à Québec.

Rappelons que Québec a décidé de réduire les honoraires des pharmaciens, mais a déplafonné le montant des ristournes que leur versent les fabricants de produits génériques. Elle pourrait passer à 40%, voire 45%.

Jean Coutu a sa propre gamme de médicaments génériques, Pro Doc, généralement offerte à ses clients. Or, Pro Doc devra payer cette ristourne.

Rénos et rodage

Le nouveau siège social de Varennes est fonctionnel, mais en période de rodage, dit François J. Coutu. Lors de telles périodes de transformation, il y a davantage de formation d’employés, donc une baisse de productivité. «Il y aura des ajustements à faire dans la distribution, dit-il. Il y a définitivement place à l’amélioration. »

Le Groupe Jean Coutu a ouvert trois magasins durant le dernier trimestre, incluant une relocalisation, et quatre projets de rénovations ont été terminés. Il y en a 14 en cours. Est-ce bientôt terminé, a demandé un analyste? « Je ne crois pas que ça ne finira jamais », a dit François J. Coutu. Il y a toujours de nouvelles opportunités d’amélioration en magasins. «La chaine est mieux qu’il y a dix ans. Ce programme de rénovation nous rend plus compétitifs auprès des consommateurs. »

Vaccination

La campagne de vaccination antigrippale se passe désormais dans les pharmacies, dont plusieurs succursales de Jean Coutu. Est-ce que les vaccinés en profitent pour faire des achats? Le taux de conversion n’a pas été évalué, dit François J. Coutu, mais l’affluence est très positive. «Cela crée une grande activité. On attire des clients potentiels dans nos magasins. Ce programme est parfait pour nous et on est très enthousiaste. Il correspond à ce qu’est le rôle d’un pharmacien. »

La saison de la grippe est relativement calme, cette année, a noté M. Coutu, si on la compare à pareille date l’an dernier. Une bonne chose pour les Québécois, mais moins de ventes pour le pharmacien!