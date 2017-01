Symposium scientifique international à Rimouski

L'étude des systèmes qui affectent les zones côtières réunira à Rimouski une centaine de scientifiques de partout à travers le monde à l'occasion d'un Symposium international qui aura lieu en juin 2017.

Dans la foulée des changements climatiques qui suscitent bien des transformations dans l'écosystème de la planète, ce rendez-vous sera l'occasion pour les chercheurs de partager leurs connaissances.

C’est la seconde fois que Rimouski accueille pareil événement, le premier s’est tenu en mai 1997, moment où on s'était penché sur les nouvelles approches en chimie des estuaires.

Cette fois-ci, ce sont une trentaine de professeurs de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) qui participeront à l'événement, que ce soit au niveau de l'organisation ou en tant que conférencier.

La thématique de 2017 est sur les réacteurs biogéochimiques dans le continuum continent-océan. Concrètement, on va se pencher sur les transferts de matières entre les bassins versants, les milieux côtiers et l'estuaire du Saint-Laurent.

Les connaissances des scientifiques d'ailleurs dans le monde seront utilisées pour étoffer les recherches faites ici. Par exemple, la collaboration avec les chercheurs de l'Europe du Nord pourra être utile, puisque comme nous, ils vivent dans un milieu nordique, un milieu qui a des caractéristiques uniques.

«Un congrès comme celui-là ça permet de se plonger dans des problématiques qui ont cours à l’autre bout de la planète dans des estuaires qui sont différents, a indiqué le doyen de la recherche à l’UQAR, Marc-André Villard. Ce qui est vraiment intéressant dans tout ça, c’est que les chercheurs vont aussi se pencher sur le Saint-Laurent dans le cadre de la journée des océans qui va avoir lieu immédiatement après le congrès.»

Plusieurs sujets seront traités lors de ce Symposium, notamment quel est le comportement et l'impact de nouveaux contaminants comme les terres rares ou le platinium, en quoi le comportement des matières contenues dans un déversement change en milieu nordique.

Un sujet d'actualité sera aussi sur la table: celui de l'érosion côtière. On se penchera sur les transferts de matières qui se produisent quand survient ce processus de dégradation du relief.

«Cela a un impact local, on peut bien l’imaginer avec la tempête qu’on vient de connaître, on a beaucoup de sédiments qui ont été mis en suspension, mais cela a un impact aussi plus global, a expliqué la présidente du comité organisateur de l’événement, Gwénaëlle Chailloux. On peut penser au fonte de permafrost, aux changements dans la forêt boréale, au lessivage des sols, tout ça va changer les flux de carbone.»

L'événement aura lieu du 4 au 7 juin à l'UQAR. Et il y aura une journée grand public, le 8 juin, où les citoyens pourront discuter avec les chercheurs lors d'une activité en nature.