Trudeau annule sa présence à Davos

Le premier ministre Justin Trudeau fait l’impasse sur le Forum économique mondial de Davos, afin de se consacrer à une tournée des cafés et des sous-sols d’églises dans le but de «garder le contact avec les Canadiens».

M. Trudeau devait se rendre au Suisse, du 18 au 20 janvier prochains, pour participer au sommet qui réunit annuellement les principaux dirigeants de la planète et les élites économiques.

Mais alors que la lune de miel avec les libéraux semble sur le point de se terminer, le bureau du premier ministre a confirmé, vendredi, l’annulation du voyage dans la chic station alpine.

«Le premier ministre veut les entendre les Canadiens parler d’eux, comment ils se sentent en ce début d’année, quelles sont leurs préoccupations et leurs angoisses et ce que nous pouvons faire pour les aider», a affirmé dans un échange de courriel un porte-parole, Cameron Ahmad.

M. Trudeau visitera, dès la fin de la semaine prochaine, l’Ontario, la Colombie-Britannique, le Québec et les Prairies.

La décision du premier ministre de se consacrer davantage à sa visite du pays survient alors que les libéraux fédéraux sont en baisse dans les sondages.

Dans les derniers mois, le gouvernement a essuyé de vives critiques pour avoir renfloué les coffres du parti en organisant des cocktails de financement à 1500 $ le billet.

À Davos, le gouvernement canadien devrait être représenté par «un certain nombre de ministres». L’identité des membres de la délégation sera dévoilée «prochainement», a précisé une autre porte-parole, Andrée-Lyne Hallée.

«Le forum est une excellente occasion de souligner l’importance du Canada comme lieu d'investissement, de croissance économique et de création de nouvelles occasions d'affaires. Et nos ministres feront ce travail et établiront de nouvelles relations», a-t-elle poursuivi dans un échange de courriel.

Le gouvernement du Québec sera quant à lui représenté en Suisse par le premier ministre Philippe Couillard et la ministre de l’Économie, Dominique Anglade.