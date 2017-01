Un test sanguin pour connaître sa durée de vie?

Des scientifiques de l’université de Boston affirment avoir mis au point un test sanguin révolutionnaire permettant de connaître l’espérance de vie d’un individu.

L’étude publiée dans la revue scientifique Aging Cell vendredi dernier, explique avoir recueilli les marqueurs biologiques dans 5000 échantillons de sang avant de les analyser en fonction de l’évolution de la santé des sujets sur une période de huit ans.

Les chercheurs affirment pouvoir ainsi détecter les risques de maladies du cœur, d’AVC, de diabète de type 2 et de cancer.

On pourrait donc identifier de manière assez efficace des risques pour la santé d’une personne très tôt et, par conséquent, lui permettre de changer ses habitudes et comportements pour éloigner la maladie.

Les chercheurs avouent toutefois que des études sur des échantillons plus grands seront nécessaires pour confirmer les résultats de leur récente découverte.