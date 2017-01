Face à face avec une bobine géante sur l’autoroute!

Des automobilistes de Pennsylvanie ont eu la surprise de leur vie lorsqu’ils ont vu une bobine géante foncer sur eux à toute vitesse.

L’immense objet faisait partie du chargement d’un camion et serait tombé au plein milieu de l’autoroute jeudi.

«Je voyage beaucoup. J’ai été témoin de beaucoup d’accidents dans ma vie, mais jamais d’une telle chose», a expliqué Dave Cole à CNN.

M. Cole a réussi à filmer la scène insolite avec son téléphone cellulaire.

«Alors que je m’engageais sur la route, j’ai vu cette immense bobine de fil rouler en sens inverse (...) Elle faisait près de 10 pieds de haut et devait peser plusieurs milliers de livres, ce qui lui a permis de rouler de cette façon. À un moment donné, je roulais à 35 km/h et elle allait plus vite que moi», a-t-il détaillé.

Les voitures faisant face à l’objet ont été obligées de slalomer ou de s’immobiliser sur la route pour éviter la collision.

«Je pense que les dommages auraient été importants si la bobine avait heurté un véhicule.»

La bobine a finalement été stoppée dans sa course folle, non sans avoir auparavant «sauté» par-dessus une barrière de sécurité.