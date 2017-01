Les installations du Carnaval prennent forme au centre-ville

Le coup d'envoi est lancé. Tout le monde met la main à la tâche pour l'installation du Carnaval de Québec. En quelques heures, plus de 35 mètres cubes de neige ont été créés.

Parmi les nouveautés en 2017, le Carnaval n’est pas installé sur les plaines d’Abraham.

«Il va y avoir une glissade douce pour le public en général et les enfants, et il va y avoir une glissade un peu plus extrême pour une compétition de trois-skis, qu'on fait depuis l'an passé au Carnaval», explique le nivolculteur Éric Desmarais.

L'événement a déménagé ses pénates cette année. Anciennement sur les plaines d'Abraham, cinq nouveaux sites thématiques voient le jour en plein cœur du centre-ville.

«On avait perdu les adolescents, les jeunes adultes, les adultes sans enfants également, qui ne s'y retrouvaient plus, ou moins, dit la directrice générale du Carnaval Mélanie Raymond. Donc, on a fait des sites vraiment dédiés à ces clientèles-là. Le parc de la francophonie en est un bel exemple. Il y aura des défis sportifs et des volets épicuriens également. On va faire bouger les gens.»

Le Carnaval de Québec représente plus de 20 millions $ de retombées économiques pour les commerçants.

«On attend autour de 400 000 visiteurs, ce qui est à peu près la moyenne, ajoute Mélanie Raymond.

Les visiteurs pourraient venir des États-Unis, du reste du Canada et de l'Europe.

Le Carnaval de Québec se déroulera du 27 janvier au 12 février. L'administration promet des surprises pour cette 63e année. La programmation officielle sera lancée le 10 janvier.