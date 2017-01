Les mathématiciennes secrètes de la NASA

Qui savait que la NASA employait, dans les années 1950 et 1960, des équipes de mathématiciennes noires pour effectuer tous ses calculs?

C’est cette passionnante histoire que raconte Les figures de l'ombre, réalisé par Theodore Melfi (Saint Vincent), qui mélange agréablement faits historiques, drame et éléments comiques.

Katherine G. Johnson (Taraji P. Henson) est une surdouée en maths. Toute petite, elle excelle au point que ses parents l’envoient dans une prestigieuse institution... dans laquelle sont acceptés les Noirs puisque la ségrégation bat son plein. Une fois ce retour en arrière complété, on retrouve Katherine en compagnie de deux de ses collègues de travail, Dorothy Vaughan (Octavia Spencer, pétillante) et Mary Jackson (Janelle Monáe) lorsque leur voiture tombe en panne, alors qu’elles se rendent au travail. Un policier s’arrête, méprisant, et leur demande ce qu’elles font là... avant de les escorter très respectueusement jusqu’au portes de la NASA.

Le ton du film Les figures de l'ombre est ainsi donné puisque le scénario de Theodore Melfi et Allison Schroeder ne tombe jamais dans le pathos, au contraire. Oui, le racisme est omniprésent, y compris à la NASA. Les Noirs ont leurs propres toilettes, reléguées dans un bâtiment loin de tout, ils sont considérés comme une force de travail corvéable et malléable à souhait et surtout, ils sont méprisés plus ou moins subtilement.

Mais cela n’empêche pas Katherine, Dorothy et Mary de faire leur travail. Toutes trois mathématiciennes brillantes, elles font et refont tous les calculs et les équations afin de permettre à la vénérable institution d’envoyer un homme en orbite et, intimement, sur la Lune. Devant se battre contre deux discriminations (elles sont Noires et femmes), elles ne lâchent jamais et s’imposent peu à peu.

Fruit de longues recherches de la part de la production – un historien de la NASA a même participé au tournage –, Les figures de l'ombre est passionnant, comme tout long métrage qui montre la petite histoire derrière la grande. Que Katherine soit suspectée d’être une agente russe, que Dorothy n’obtienne jamais le poste de superviseure dont elle a pourtant toutes les responsabilités ou que Mary soit considérée comme, au mieux, une secrétaire, sont autant de détails qui méritaient d’être montrés et racontés.

Inspirant, touchant et drôle, Les figures de l'ombre permet donc de prolonger l’ambiance des Fêtes et de montrer aux jeunes que tout est possible avec un peu de persévérance et de volonté.

Note : 3,5 sur 5