Cachés sous le comptoir d'un bar, l’ex-joueur du Canadien Yvon Lambert et sa femme ont eu la peur de leur vie après qu'un tireur eut ouvert le feu dans l’aéroport de Fort Lauderdale.

«Danielle (sa femme) s’est collée sur moi, elle m’a pris les mains. On ne sait pas ce qui peut arriver, on était par terre et on espérait que rien de grave ne se produise», a dit Yvon Lambert, qui a évolué pendant neuf saisons avec le Canadien au cours de sa carrière dans la LNH.

