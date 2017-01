«Père fils thérapie»: un film inutile

Mais pourquoi donc sortir au Québec le «remake» français (de France) de De père en flic?

C’est Émile Gaudreault qui est à la barre de cette nouvelle version, lui qui a signé De père en flic, avec Michel Côté et Louis-José Houde, gros succès au box-office ayant engrangé plus de 10 millions $ en 2009.

Dans Père fils thérapie, Jacques Laroche (Richard Berry) est le commandant d’une escouade de policiers spéciaux et son fils Marc (Waly Dia) est tireur d’élite. Les relations entre les deux hommes sont pour le moins tendues, Jacques passant son temps à adresser des remontrances à Marc, qui, de fait, manque de confiance en lui. Après une opération qui tourne mal, Marc décide de se faire muter ailleurs, n’en pouvant plus des réflexions de son paternel.

Mais voilà. Claude Bracci (Féodor Atkine), un parrain de la drogue a pris un policier en otage et menace de l’abattre. Son avocat, Charles Perronet (Jacques Gamblin) est au courant du lieu dans lequel il est retenu. Comme l’homme de loi et son fils Fabrice Perronet (Baptiste Lorber) s’apprêtent à aller suivre une thérapie pour tenter de résoudre leurs problèmes de communication, Jacques et Marc sont se retrouvent avec la délicate mission d’infiltrer cette activité et de faire parler Charles Perronet. On se doute bien du genre d’aventures et de mésaventures qui attendent ce quatuor, chaque duo père-fils ayant ses propres problèmes.

Puisque Père fils thérapie est une coproduction entre la France et le Québec, la distribution l’est également. C’est ainsi que Rachid Badouri incarne un fils un peu névrosé (et détestant les femmes!) et que Manuel Tadros campe un papa pas si méchant que ça. Et, comme dans le De père en flic original (la suite sort à l’été 2017!), Marc fait les yeux doux à une collègue.

Bien que tourné dans les superbes gorges du Verdon, situées dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce Père fils thérapie réimaginé à la française de France peine à faire rire. L’humour est résolument français, l’intrigue est hautement prévisible et la mise en scène est terriblement convenue. On subit donc, passif, les 92 minutes de cette projection en souhaitant de tout cœur que notre De père en flic 2 soit meilleur!

Note: 1,5 sur 5