Un fonctionnaire du consulat des États-Unis blessé par balle à Guadalajara

Un fonctionnaire américain du consulat des États-Unis a été blessé par balle vendredi en plein jour à Guadalajara, dans l'ouest du Mexique, ont annoncé samedi le parquet général et l'ambassade américaine.

«Un membre du consulat des États-Unis a été blessé par un tir d'arme à feu. Selon le rapport médical, il est dans un état stable», a annoncé le parquet dans un communiqué. Selon la presse locale, le fonctionnaire serait blessé au thorax.

L'agression a eu lieu vendredi vers 18h20, heure locale, à la sortie d'un petit centre commercial. Il s'agit d'une «agression directe» avec un «petit calibre 38», a précisé à la presse le procureur de l'État de Jalisco, Eduardo Almaguer. La victime est le vice-consul et le mobile de l'agression n'est pas connu, a précisé à l'AFP une source gouvernementale américaine.

L'ambassade américaine a indiqué que le FBI offrait 20 000 dollars de récompense pour toute «information permettant l'identification» de son auteur, tout en affirmant «travailler en étroite collaboration» avec les autorités mexicaines dans le cadre de l'enquête.

Elle a diffusé une vidéo de l'attaque sur son site Facebook où l'on peut voir un homme, portant des lunettes noires et vêtu d'une chemisette et d'un pantalon ample bleus, attendant à l'extérieur d'un stationnement souterrain.

Lorsque la voiture du fonctionnaire s'arrête à la barrière, il lève alors son arme et tire une fois en direction du conducteur de la voiture avant de s'enfuir en courant. On peut ensuite voir le pare-brise perforé par une balle, et les mouvements à l'intérieur du véhicule du fonctionnaire qui parvient à ouvrir la porte.

Dans une autre vidéo semblant provenir d'une caméra de surveillance, on voit le fonctionnaire américain acquitter son ticket de stationnement dans une machine. Lorsqu'il repart, il est suivi par son agresseur présumé.

En 2010, une fonctionnaire du consulat des États-Unis à Ciudad Juarez, son mari et celui d'une autre employée consulaire avaient été assassinés dans deux attaques simultanées, au moment où cette localité frontière des États-Unis était considérée comme l'une des plus violentes du monde en raison de la présence des cartels de drogue.

En 2011, un agent des services d'immigration et des douanes américain avait été tué dans une attaque sur une route de San Luis Potosi et en 2012, deux agents de la CIA qui formaient des militaires mexicains avaient été blessés dans l'Etat de Morelos (centre).

En 1985, la torture et l'assassinat d'un agent de l'agence américaine de lutte antidrogues (DEA), Enrique «Kiki» Camarena, avait été à l'origine d'une brouille diplomatique entre les deux pays.