Un militaire suit l’accouchement de sa femme via Facetime

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Un militaire américain basé au Japon qui ne pouvait pas être à la maison pour assister à l’accouchement de sa femme a pu suivre l’un des moments les plus importants de sa vie en direct grâce à l’application Facetime.

«C’est vraiment comme s’il avait été là tout le temps», a déclaré son épouse, Mariah Vaughan, qui convient que la situation était loin d’être idéale.

L’accouchement, qui a duré un total de 31 heures, s’est déroulé le 16 décembre dernier.

«C’était très émotif, poursuit la femme de Rio Rancho, au Nouveau-Mexique. Je me souviens qu’à un moment, ma mère a mis le téléphone devant moi et en le regardant, je me suis mis à pleurer et il s’est mis à pleurer.»

Non seulement le petit Marty a pu lui aussi voir son père, il a également pu le sentir, puisque Mariah Vaugan avait en sa possession une chemise que son mari avait portée avant de partir.

«Je l’ai mise par-dessus mes épaules pour qu’il puisse sentir son père», a déclaré la nouvelle maman.

Depuis l’accouchement, la petite famille continue de garder le contact en utilisant Facetime. Ce n’est qu’au printemps que le père aura l’occasion de retrouver son enfant et le tenir dans ses bras.