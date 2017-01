Après avoir perdu plus de 270 livres, il est devenu une source d’inspiration

Pas moins de 1100 personnes ont pris part à l’entraînement de groupe organisé par le conférencier Jimmy Sévigny dimanche à l’Université Laval à Québec. Ce dernier est devenu une véritable source d’inspiration pour plusieurs. À 19 ans, il a entrepris un virage extrême et a perdu un total de 272 livres.

«Il pousse tout le temps vraiment les gens au bout de leurs forces», a dit l’une des participantes.

«Oui, il y a des résolutions, mais il y a des gens qui se sentent interpellés par le message de la santé, a expliqué Jimmy Sévigny. Moi, ma mission de vie aujourd'hui, c'est de dire: venez bouger avec nous. Il est possible d'aimer l'activité physique et d'avoir du fun.»

L’entraîneur est conscient de l’effort que doivent fournir les participants. À 19 ans, il faisait osciller la balance à 452 livres. Aujourd’hui, plus de 238 000 personnes le suivent sur Facebook.

«Ce que je dis aux gens, c'est d’arrêter de regarder en arrière et de regarder vers l'avant. On a tous et toutes un potentiel infini, mais il faut se donner deux choses: du temps pour s'adapter et, deux, la possibilité de croire en soi», a-t-il résumé.

Son histoire interpelle plusieurs personnes. Notamment, Jean-Luc Pelletier est fier d’avoir participé à cet entraînement.

«Voir du monde qui a la même lutte que moi et toute l'énergie que ça nous donne, c'est incroyable», a affirmé celui qui a perdu près de 70 livres.

Un autre entraînement est prévu à Montréal le 15 janvier prochain. Un total de 1600 personnes y sont attendues.