Avertissement de froid extrême sur plusieurs régions du Québec

Un épisode pendant lequel le refroidissement éolien sera très élevé est prévu sur l’ensemble du territoire québécois avec des pics dans les régions le plus au nord.

Environnement Canada prévient qu’il est donc nécessaire de bien se couvrir pour éviter de souffrir d’engelures et d’hypothermie.

Des avertissements de froid extrême ont été émis entre autres pour Chibougamau, Fermont, le secteur d’Alma-Desbiens, de la Tuque ou encore Saint-Félicien et Roberval.

À Roberval, les températures ressenties pourront descendre jusqu’à -43 avant de remonter en matinée à -29. À Fermont, on attend -40 en ressenti pour la journée, et entre -25 et -19 pour Montréal, plutôt prise dans le smog.

Les prévisions sont de -22 à -20 pour Sherbrooke et -21 à -19 à Québec.