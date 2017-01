Chris Brown banni de son gym à vie

Chris Brown va devoir changer de gym. Le chanteur a eu une vive altercation avec la responsable de la salle de sport Life Time Athletic située à New York vendredi. Résultat : la maison-mère de la chaîne a décidé de le bannir à vie de ses centres sportifs.

Un porte-parole de la société a confirmé l’information à TMZ samedi, expliquant que l’altercation a été tellement «agressive» et «inacceptable», qu’ils ont pris cette décision irrévocable. L’entreprise possède 100 clubs de gym à travers les États-Unis et le Canada, et Chris Brown est persona non grata dans tous.

Selon TMZ, les ennuis ont commencé pour Chris Brown alors qu’il était avec un groupe d’amis en train d’écouter de la musique très fort dans la salle de New York. Ils s’insultaient les uns les autres dans la zone dédiée au basketball. Des clients se sont plaints de leur attitude et la gérante leur a demandé de baisser d’un ton. Chris Brown n’aurait pas bien pris la demande de la responsable de la salle et en réponse lui aurait crié dessus et l’aurait insultée. Elle lui aurait alors demandé de quitter les lieux et, en sortant, il aurait craché sur la porte.

Les représentants de Chris Brown n’ont pas encore commenté l’incident, qui s’est passé quelques jours après son altercation sur les réseaux sociaux avec Soulja Boy. Depuis lundi, les deux rappeurs s’insultent sur Twitter et se menacent mutuellement. En cause : Soulja Boy a ‘’liké’’ une photo de Karrueche Tran, l’ex de Chris Brown. Soulja Boy a fini par s’excuser en fin de semaine.