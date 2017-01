Des Québécois bravent le froid intense

Le froid intense qui frappe plusieurs secteurs de la province n’a pas empêché des résidents de Québec de sortir et de profiter de l’extérieur.

Sur l’heure du dîner, dans la Vieille-Capitale, le mercure indiquait -17 degrés Celsius avec un ressenti de -25 degrés Celsius.

Alors que certains ont choisi la course, d’autres ont préféré aller patiner à l’anneau de glace des plaines d’Abraham. Des équipes de canots sur glace ont même été aperçus en train de s’entraîner sur le fleuve Saint-Laurent.

« On va sortir entre une heure et demie et deux heures, tout dépendant des conditions et de la fatigue aussi, a d’ailleurs déclaré un canotier. On va traverser une à deux fois le fleuve. Quand vous êtes sur le fleuve, c’est tellement beau! La vue qu’on a! On oublie le froid, on oublie tôt quand on est sur le fleuve!»

Les cochers du Vieux-Québec étaient également au rendez-vous, malgré les températures très froides. Ce n’est qu’à -20 degrés Celsius qu’ils décident de ranger leurs calèches et interrompre les balades pour les touristes.