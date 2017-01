Forte affluence au dîner des rois de l’Accueil Bonneau

De nombreux itinérants montréalais se sont présentés à l’Accueil Bonneau de Montréal dimanche pour participer au traditionnel dîner des rois.

Au menu des 500 repas servis durant la journée: poulet, pommes de terre, carottes et tarte au sucre.

Ce moment de répit a été très apprécié.

«On est heureux. La nourriture, l’ambiance, c’est le fun! Ça met de la joie et du bonheur dans le cœur», a fait savoir un participant.

«J’ai donné le message à beaucoup de monde pour qu’ils viennent manger (...) Mais certains se sentent mal à l’aise», a ajouté un autre.

L’aide aux itinérants reste un défi important pour la Ville de Montréal.

«Nous avons des mesures d’urgence donc de répondre aux besoins primaires et immédiats. Mais il faut y aller dans une foulée où on parle de santé urbaine, où on parle de trouver une façon de donner une dignité par le travail, par l’habitation», a expliqué le maire Denis Coderre qui participait au dîner des rois comme bénévole.